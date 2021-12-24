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08:00 24.12.2021

В Казахстане снизился рост числа выявленных случаев COVID-19

пцр-тестирование Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано 460 новых случаев коронавируса, что на 17 меньше, чем днем ранее. Меньше всего случаев заболевания выявили в пяти областях – Актюбинской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, передает Zakon.kz.

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан – 98,

  • в городе Алматы – 39,

  • в городе Шымкент – 8,

  • в Акмолинской области – 46,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 20,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 10,

  • в Карагандинской области – 58,

  • в Костанайской области – 45,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 48,

  • в СКО – 41,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 985 016 случаев.

686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

  • в городе Нур-Султане - 106,

  • в городе Алматы - 46,

  • в городе Шымкент - 0,

  • в Акмолинской области - 60,

  • в Актюбинской области - 14,

  • в Алматинской области - 47,

  • в Атырауской области - 5,

  • в ВКО - 34,

  • в Жамбылской области - 19,

  • в ЗКО - 13,

  • в Карагандинской области - 114,

  • в Костанайской области - 114,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 3,

  • в Павлодарской области - 18,

  • в СКО - 90,

  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19.

Елена Беляева
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