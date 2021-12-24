В Казахстане снизился рост числа выявленных случаев COVID-19
Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султан – 98,
в городе Алматы – 39,
в городе Шымкент – 8,
в Акмолинской области – 46,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 20,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 10,
в Карагандинской области – 58,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 48,
в СКО – 41,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 985 016 случаев.
686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султане - 106,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 60,
в Актюбинской области - 14,
в Алматинской области - 47,
в Атырауской области - 5,
в ВКО - 34,
в Жамбылской области - 19,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 114,
в Костанайской области - 114,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 3,
в Павлодарской области - 18,
в СКО - 90,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19.