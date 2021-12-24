В Казахстане снизился рост числа выявленных случаев COVID-19

Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 декабря в Казахстане предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 460 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 98,

в городе Алматы – 39,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области – 46,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 20,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 58,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 48,

в СКО – 41,

в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 985 016 случаев.

686 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султане - 106,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 60,

в Актюбинской области - 14,

в Алматинской области - 47,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 34,

в Жамбылской области - 19,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 114,

в Костанайской области - 114,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 90,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 956 046 человек от COVID-19.