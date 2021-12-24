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08:53 24.12.2021

Диетолог рекомендует в сутки съедать не более четырех-пяти мандаринов

дольки Фото: pixabay
Российский диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина сообщила, что суточная норма потребления мандаринов составляет не более 40 граммов, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, частое употребление этого фрукта может привести к проблемам с печенью.

Но и не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка.Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина

При этом Цапкина отметила, что мандарины являются отличным источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. По ее словам, содержащаяся в мандаринах клетчатка помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а витамин С укрепляет иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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