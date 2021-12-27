Казахстанцы могут выиграть ценные бумаги Amazon, Google или Tesla

Участники получат гарантированный подарок ‒ ценную бумагу Freedom Finance Holding Corp. стоимостью ~70 долларов США и возможность выиграть ценные бумаги крупнейших в мире компаний, таких как Amazon, Google, Tesla, Microsoft, Facebook и других, на сумму ~45 тыс. долларов.

Участвовать могут как текущие держатели карты инвестора INVEST CARD, так и те, кто откроет ее в период проведения акции – с 21 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года.

Для получения гарантированного подарка от Freedom Finance Holding Corp. необходимо ежемесячно в течение трех месяцев подряд оплачивать картой любые покупки на сумму от 50 тыс. тенге.

Для автоматического участия в розыгрышах с призовым фондом на ~45 тыс. долларов нужно в период с 21 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года совершить покупки с помощью INVEST CARD на сумму 50 тыс. тенге и более в месяц. Методом случайной выборки раз в месяц будут определяться по 20 победителей. Розыгрыши пройдут в прямом эфире на канале банка в YouTube. Победители получат на свой торговый счет акции на сумму от 200 до 5 тыс. долларов.

Бонус для всех участников ‒ бесплатное обучение основам инвестирования.

Открыть INVEST CARD можно бесплатно в онлайн-режиме за несколько минут на bankffin.kz либо пройти на сайт выпуска карты через опцию Starter Card в приложении Samsung Pay. Такую возможность «Банк Фридом Финанс Казахстан» и Samsung Electronics реализовали впервые в РК. Таким образом можно моментально выпустить карту, пополнить ее онлайн-переводом с другой карты, привязать к сервису бесконтактной оплаты и сразу же совершать покупки.

При выпуске INVEST CARD автоматически открывается брокерский счет Freedom Finance Global PLC. Доступ к нему круглосуточный, снимать и пополнять можно в любое время. Обладатели карты также получат возможность пользоваться предложениями и акциями, которые предлагает клиентам Mastercard.