В Алматы подвели итоги проекта «Almaty Qogam»

В ходе проекта «Almaty Qogam» было проведено четыре диалоговых площадки, 10 встреч с бизнес-сообществами, семинар-тренинги для государственных служащих и НПО, а также встречи с местными исполнительными органами.

Основная цель данных мероприятий соответствует базовым принципам концепции «Слышащего государства», выдвинутой президентом РК Касым Жомартом Токаевым. Концепция предполагает государство, где главными являются интересы граждан, налажен механизм взаимодействия исполнительных органов с гражданским обществом и функционирует инфраструктура, позволяющая населению быть вовлеченным в процесс принятия решения и контроля за ними. Поэтому задачей проекта стало развитие открытого диалога между госорганами и неправительственным сектором.

Проект реализован общественным фондом Social Development Center в рамках государственного социального заказа Управления общественного развития Алматы.

Темами диалоговых площадок были заявлены вопросы общественного согласия, городского транспорта, экологические проблемы Алматы и угроза тотальной закредитованности населения. В конструктивных обсуждениях принимали участие как руководители государственных управлений, так и специалисты профильных организаций и общественных объединений.

В частности, диалоговую площадку о массовом кредитовании посетили директор по защите прав потребителей Центра развития банковского сектора и небанковских организаций Ассоциации финансистов Казахстана, Агентство регулирования и развития финансового рынка, представители политических партий и другие члены гражданского общества Алматы.

Другим направлением проекта стало проведение обучающих семинаров для местных чиновников и сотрудников неправительственных организаций. В процессе тренингов участники приобретали знания в различных сферах – от управления конфликтными ситуациями до взаимодействия с НПО в области грантового финансирования.

В рамках развития социального партнерства прошли встречи представителей некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и государственных служб. Таким образом, были реализованы онлайн-сессии с Палатой предпринимателей города Алматы, Фондом развития предпринимательства «DAMU», Благотворительным фондом «Халык» и Акционерным обществом «СПК» Алматы». Одним из значимых событий стала организация Совета по сотрудничеству и взаимодействию с НПО при акимате города Алматы. Во время мероприятия за круглым столом собрались заместитель акима Ержан Бабакумаров, руководители 11 управлений городского акимата, а также более 20 представителей неправительственного сектора. Участники обсудили состояние взаимодействия акимата Алматы с неправительственными организациями.

В завершение проекта была разработана карта потребностей населения по нескольким социально значимым направлениям: состояние воздуха, общественный транспорт, ремонт автомобильных дорог, государственные детсады и др. Карта показывает уровень удовлетворенности общества работой тех или иных городских услуг.

Узнать больше о проекте и увидеть карту потребностей населения можно на официальном сайте.