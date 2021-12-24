Что происходит с ценами на бензин в Казахстане

Средняя цена на бензин Аи-95 на декабрь 2021 года в Казахстане в среднем составляет 210 тенге за литр. В мире этот показатель держится на уровне 528 тенге за литр.

Самые низкие цены в мире на бензин в Венесуэле, Иране, Сирии, Анголе, Алжире, Кувейте и Нигерии. Из постсоветских стран в десятку стран с самым дешевым бензином входит Туркменистан. Казахстану политика регулирования отрасли позволяет занять девятую строчку в этом рейтинге.

Светлые виды топлива составляют в среднем 5-7% себестоимости конечной продукции. В Казахстане наблюдается ситуация, при которой цена на готовый обработанный продукт приблизительно равна рыночной цене на сырье.

Средняя цена за баррель бензина на конец ноября в Казахстане составила 71,8 доллара США, тогда как за этот же период цена за баррель нефти марки Брент составила 71,4 доллара США.

Фото: globalpetrolprices.com

Фото: quote.rbc.ru

Такой уровень цен на АЗС в первую очередь возможен за счет договорных обязательств ряда нефтедобывающих компаний поставлять до 65% всего добытого сырья на внутренний рынок по дисконтированным ценам. Это позволяет обеспечивать местные НПЗ сырьем по цене в среднем до 45% ниже биржевой стоимости.

С одной стороны, от такого регулирования потребительский рынок получает значительную выгоду за счет низких цен, с другой – приводит к низкой инвестиционной привлекательности отрасли, сокращает возможности по формированию капитала для технологического развития, освоения новых месторождений и экспансии рынков.

Второй значительный фактор, повлиявший на формирование цен на бензин в Казахстане, это модернизация отечественных НПЗ. Она позволила удовлетворить потребности внутреннего рынка и отойти от покрытия дефицита за счет относительно дорогого импортного бензина.

По оценкам экспертов, новый дефицит на отечественное топливо и выход на максимальные производственные мощности основных НПЗ прогнозируется в ближайшие 5-7 лет. Вместе с тем модернизацию нефтеперерабатывающих заводов провели за счет заемных средств в иностранной валюте, поэтому объем обязательств и конечные цены зависят от волатильности курса валюты.

Вместе с тем более низкие цены провоцируют «серый» вывоз топлива в соседние страны – Россию, Кыргызстан и Узбекистан, несмотря на действующие ограничения по экспорту. Этот дисбаланс отражается в сезонном дефиците топлива.

Мировые и региональные интеграционные процессы также будут оказывать значительное влияние на выравнивание с общерыночными ценами. Так, к 2025 году страны Евразийского экономического союза переходят на единый рынок нефти и нефтепродуктов, что в свою очередь отразится на ценниках казахстанских АЗС.