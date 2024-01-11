Цены на бензин в Казахстане ниже, чем в России и Азербайджане

Казахстан вошел в топ-20 стран с самым дешевым бензином по версии издания Globalpetrolprices, которое отслеживает цены на топливо по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным globalpetrolprices.com, Казахстан расположился на 11-м месте рейтинга. Цена литра бензина в республике составляет 0,539 доллара. На 15-м и 16-м местах расположились Азербайджан (0,588 доллара/литр) и Россия (0,606 доллара/литр), соответственно. В Беларуси литр бензина стоит 0,715 доллара (21-е место), а в Кыргызстане – 0,802 доллара (25-е).

В топ-10 вошли такие страны, как:

Иран – 0,029 доллара за литр. Ливия – 0,031 доллара за литр. Венесуэлла – 0,035 доллара за литр. Алжир – 0,342 доллара за литр. Кувейт – 0,342 доллара за литр. Ангола – 0,361 доллара за литр. Египет – 0,405 доллара за литр. Туркменистан – 0,428 доллара за литр. Малайзия – 0,441 доллара за литр. Бахрейн – 0,531 доллара за литр.

Фото: ru.globalpetrolprices.com

А самый дорогой бензин в Гонконге – 3,099 доллара за литр.

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