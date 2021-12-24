В ЗКО обнаружили «омикрон» – фейк

В СМИ появилась информация о том, что в ЗКО обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

В Минздраве опровергли эти сведения.

Это фейк, про «омикрон» не говорили. «Омикрона» нет. Пресс-служба Минздрава Казахстана

Отмечается, что представитель ДСЭК на брифинге четко сказала, что не было зарегистрировано ни одного случая в ЗКО.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию о выявлении «омикрона» тоже назвали фейком.