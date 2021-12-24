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13:36 24.12.2021

В ЗКО обнаружили «омикрон» – фейк

Больница в Казахстане Фото: Zakon.kz
Минздрав опроверг информацию о том, что в Западном Казахстане обнаружили первый случай заражения штаммом «омикрон», передает Zakon.kz.

В СМИ появилась информация о том, что в ЗКО обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

В Минздраве опровергли эти сведения.

Это фейк, про «омикрон» не говорили. «Омикрона» нет.Пресс-служба Минздрава Казахстана

Отмечается, что представитель ДСЭК на брифинге четко сказала, что не было зарегистрировано ни одного случая в ЗКО.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию о выявлении «омикрона» тоже назвали фейком.

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