13:36 24.12.2021
В ЗКО обнаружили «омикрон» – фейк
Фото: Zakon.kz
Минздрав опроверг информацию о том, что в Западном Казахстане обнаружили первый случай заражения штаммом «омикрон», передает Zakon.kz.
В СМИ появилась информация о том, что в ЗКО обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.
В Минздраве опровергли эти сведения.
Это фейк, про «омикрон» не говорили. «Омикрона» нет.Пресс-служба Минздрава Казахстана
Отмечается, что представитель ДСЭК на брифинге четко сказала, что не было зарегистрировано ни одного случая в ЗКО.
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля информацию о выявлении «омикрона» тоже назвали фейком.
Что известно об «омикроне» – новом штамме коронавируса
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