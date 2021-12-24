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15:35 24.12.2021

Осадки, гололед и туман – какой будет погода в Казахстане 25 декабря

рк, погода, прогноз, казгидромет Фото: pixabay
Прогноз погоды на 25 декабря предоставили казахстанские синоптики, передает Zakon.kz.
Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, на западе – с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман.РГП «Казгидромет»

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе – туман.

В Карагандинской области на юго-западе ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке – туман.

В Кызылординской области на севере ожидается туман, ночью и утром в центре, на юге – гололед.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 17-22 м/с.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской области ожидается туман, на западе, в центре Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, днем – порывы 23 м/с.

На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25-27 декабря.

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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