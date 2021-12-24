Осадки, гололед и туман – какой будет погода в Казахстане 25 декабря
Отрог антициклона обусловит погоду без осадков на большей части территории Казахстана. И только в западных и южных регионах под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег), ожидаются гололед, усиление ветра, на западе – с низовой метелью. Местами по республике ожидается туман.РГП «Казгидромет»
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе – туман.
В Карагандинской области на юго-западе ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке – туман.
В Кызылординской области на севере ожидается туман, ночью и утром в центре, на юге – гололед.
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на северо-востоке и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.
В горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 17-22 м/с.
Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, на западе Костанайской области ожидается туман, на западе, в центре Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20, днем – порывы 23 м/с.
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25-27 декабря.