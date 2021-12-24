Глава МОН рассказал, что изменится в приеме на работу педагогов

По его словам, теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев.

Сразу отмечу – изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу. Ранее четкой регламентации не было, и директор школы единолично принимал решение о том, кого принимать на работу и по каким показателям. Глава МОН Асхат Аймагамбетов

Он отметил на своей странице в Facebook , что в ряде регионов фиксировались случаи, когда на одну ставку принимали по три-четыре педагога, искусственно дробя часы.

Нетрудно догадаться, какие мотивы определяют такие решения. Отныне организации образования будут проводить конкурс на все вакантные или временно вакантные должности. Исключение составят лишь малокомплектные школы. Глава МОН Асхат Аймагамбетов

В конкурсе будут участвовать педагоги, которые соответствуют квалификационным характеристикам.

По словам министра, теперь при трудоустройстве кандидат будет подавать заявление об участии в конкурсе. Заявитель сразу же прилагает свой оценочный лист, в котором указываются все достижения, результаты, стаж, опыт административной или методической деятельности, курсовая подготовка и т. д.

По каждому направлению кандидат самостоятельно ставит свои баллы согласно установленным критериям и шкале оценки этих критериев.

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Конкурсная комиссия проверяет соответствие проставленных самим заявителем баллов подтверждающим документам и утверждает после этого окончательную сумму баллов.

В итоге вакансию получает претендент, у которого большее количество баллов.

Как отметил Асхат Аймагамбетов, субъективизм сводится до минимума.

Еще мы ввели институт рекомендательных писем с прежнего места работы. За положительную рекомендацию можно получить три балла, за негативную лишиться пяти баллов. Предусмотрено, что организации смогут учитывать информацию о том, совершал ли кандидат какие-либо нарушения, в том числе в части педагогической этики. В случае выявления таких фактов педагог отстраняется от конкурса на любом этапе. Глава МОН Асхат Аймагамбетов

Правилами предусмотрено обязательное наличие квалификационной категории у кандидата.

Министр также отметил, что теперь выпускникам вузов и колледжей недостаточно иметь на руках диплом, чтобы быть принятыми на работу. Они обязаны пройти Национальный квалификационный тест и затем уже в школе получить самую первую категорию «Педагог».

Отмечу, что допускается прием на работу без конкурса педагогов-совместителей не более чем на 8 часов по одному предмету. А также распределение вакантных должностей при наличии не менее 8 часов среди педагогов данной организации образования. Но при этом не допускается искусственное дробление вакантных 9 и более часов по одному предмету. Асхат Аймагамбетов

По словам министра, принятые правила обсуждались с педагогической общественностью, экспертами, директорами школ, методистами, руководителями управлений образования и представителями других организаций образования.

Они направлены на устранение коррупционных рисков и обеспечение качественного отбора кандидатов на должность педагога.