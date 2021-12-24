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19:19 24.12.2021

Подозреваемых в угоне российских авто задержали в Шымкенте

Угнанный в России автомобиль Фото: Zakon.kz
Члены преступной группировки на протяжении последних двух лет работали по четко налаженной схеме, имея в арсенале специальную аппаратуру, сообщников в нескольких городах, а также в тюрьмах, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, они воровали исключительно дорогие внедорожники и автомобили премиум класса. В начале декабря они угнали Lexus LX570, со двора дома в микрорайоне Туран в Шымкенте.

По предварительной информации, за все время подозреваемым удалось переоформить и продать семь автомобилей, три из которых принадлежат гражданам России, жителям Челябинска и Екатеринбурга. Хозяев авто уже оповестили о находке.

Сообщается, что шымкентским оперативникам удалось поймать подозреваемых с поличным при попытке сбыта очередного автомобиля.

Задержанными оказались ранее судимые за разбойное нападение жители Костаная и Алматы. Ведутся работы по причастности всех задержанных к хищению российских и казахстанских автомобилей.

По словам оперативников, главная проблема состоит в том, что угнанные в России авто не добавляют в базу Интерпола. И когда машина попадает в Казахстан, ее ставят на учет без затруднений.

Одним словом, если угнанный в России автомобиль пересек границу с Казахстаном, то шансов вернуть его законным хозяевам практически нет.

Айсулу Омарова
Шымкент
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