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20:42 24.12.2021

Иностранца спасли из рабства в Алматинской области

Иностранца спасли из рабства в Алматинской области Фото: pixabay
Попавший в рабство 43-летний мужчина смог оставить записку на АЗС. Сотрудники заправки позвонили полицейским и сообщили об этом, передает Zakon.kz.

По словам главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева, вызов поступил в ночь с 23 на 24 декабря. Информацию передали всем мобильным нарядам. В регионе был введен план «Перехват».

На 76 километре автодороги Алматы – Бишкек, вблизи села Самсы, экипаж «Борт-25» со старшим инспектором А. Тюлюказовым и старшим лейтенантом полиции А. Джанабековым остановил Honda Elysion под управлением 35-летнего водителя. При проверке документов в салоне авто находились еще четверо мужчин, среди которых был 43-летний гражданин из соседней республики, оставивший записку о спасении на АЗС. Начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев

Задержанных доставили в отдел полиции, а потерпевший написал заявление по факту похищения. Проводится расследование.

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