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21:03 24.12.2021

Капитан сборной РК по борьбе завершил карьеру

Ниязбеков завершил карьеру Фото: НОК РК
На Олимпийских играх-2020 в Токио Даулет Ниязбеков уступил индийскому борцу в матче за бронзовую медаль. Спортсмен рассказал, что «уходит, не насытившись борьбой», передает Zakon.kz.

О решении борца сообщил главный тренер команды Асет Серикбаев. Ниязбеков в интервью Olympic.kz признался, что его сильно подкосила полученная на Олимпиаде травма.

К борьбе у меня нет обид. Дошел в ней туда, куда смог. Хочу поблагодарить своих наставников, которые пробудили во мне интерес к борьбе, открыли мне путь, обучили всем навыкам. Да, я ухожу, не насытившись борьбой. Мечта получить олимпийскую медаль не сбылась. Но я думаю, что ухожу, выложив всего себя, весь свой труд на ковре. Я благодарен богу, что смог достигнуть своих результатов.Борец вольного стиля Даулет Ниязбеков.

Ниязбеков является серебряным призером Чемпионата мира-2019, бронзовым призером Чемпионата мира 2011 года, трехкратным чемпионом Азии (2015, 2016, 2018), четырехкратным бронзовым призером чемпионата Азии (2013, 2014, 2017, 2020), чемпионом кубка Тахти, чемпионом международных турниров, чемпионом мемориала Циолковского (2016). Он - неоднократный чемпион Казахстана, мастер спорта Республики Казахстан международного класса. Участник Олимпиады-2012 в Лондоне и Олимпиады-2020 в Токио.

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