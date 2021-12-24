Суд в России назначил многомиллиардные штрафы Google и Meta

По информации RFI , суд назначил Google штраф в размере более 7,2 млрд рублей, компании Meta – 1,9 млрд рублей.

Без учета этих санкций общая сумма штрафов у Google составляет 58 миллионов рублей, у Meta – 83 млн рублей.

Штраф был назначен за отказ удалять запрещенный на территории России контент, а также за отказ хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных в России.

Ранее по этой же причине суд штрафовал и другие крупные интернет-сервисы и соцсети, такие как Telegram, Facebook, Twitter и TikTok.