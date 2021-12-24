22:06 24.12.2021
Суд в России назначил многомиллиардные штрафы Google и Meta
Фото: pixabay
Общая сумма штрафа составила более 9 млрд рублей. Компаниям назначили оборотный штраф, который рассчитывается от годовой выручки, а не по фиксированной ставке, сообщает Zakon.kz.
По информации RFI , суд назначил Google штраф в размере более 7,2 млрд рублей, компании Meta – 1,9 млрд рублей.
Без учета этих санкций общая сумма штрафов у Google составляет 58 миллионов рублей, у Meta – 83 млн рублей.
Штраф был назначен за отказ удалять запрещенный на территории России контент, а также за отказ хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных в России.
Ранее по этой же причине суд штрафовал и другие крупные интернет-сервисы и соцсети, такие как Telegram, Facebook, Twitter и TikTok.