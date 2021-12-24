В Кызылординской области зажгли елку, 200 детей получили подарки

По традиции главную елку Приаралья установили на центральной площади.

Аким области Гульшара Абдыкаликова приняла участие в церемонии зажжения. Она поздравила жителей с Новым годом и пожелала каждой семье благополучия и счастья.

Фото: пресс-служба акима области

В этом году мы отметили 30-летний юбилей нашей Независимости – самый главный праздник страны. В преддверии Дня Независимости мы запустили крупный индустриальный проект – стекольный завод. Теперь вокруг него будем развивать вспомогательные производства, создавать новые рабочие места. Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова

Аким отметила, что благодаря единству удалось преодолеть трудности. Несмотря на пандемию COVID-19, в регионе смогли добиться положительной динамики по ряду показателей. Были построены социально значимые объекты и жилые дома.

Она также напомнила, что недавно был установлен памятник жертвам декабрьских событий. В ближайшие дни в Казалинском районе будет открыт памятник к 445-летию Жалантоса Бахадура.

Длина елки на центральной площади составляет 22 метра, а диаметр – 10 метров. Она украшена различными игрушками и разноцветными светодиодными лампами.

Затем глава региона вместе с бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира, трехкратным серебряным призером чемпионата Азии Камшыбеком Конкабаевым и обладателем І места международного музыкального конкурса в Македонии, ІІІ места музыкального конкурса «Бала дауысы», молодым певцом Сериком Мадияром торжественно зажгли новогоднюю елку.

Фото: пресс-служба акима области

Концертная программа мероприятия подарила участникам новогоднее настроение. Также 200 детям области вручили подарки.

Фото: пресс-служба акима области

В рамках празднования Президентской елки аким области Гульшара Абдыкаликова в телевизионном формате поздравила ребят с Новым годом. А заместитель акима области, акимы города и районов подарили одаренным детям, отличникам учебы из многодетных семей новогодние подарки.

Фото: пресс-служба акима области

Подарок от Президента включает в себя комплекс bilim book, бесплатный интернет-роутер на шесть месяцев, памятные книги, а также сладости.