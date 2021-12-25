Искусственные елки могут стать причиной аллергии - врач

Врач заявил РИА Новости, что аллергикам стоит помыть елку перед установкой и дать ей обсохнуть.

В Новый год, как ни печально, у аллергиков сложное время. Ведь все самые традиционные атрибуты могут вызывать аллергию. Ель и другие хвойные в том числе. Причина кроется и в пыльце, и в смоле, и в эфирных маслах. Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль вместе с ее обитателями – пылевыми клещами. Андрей Тяжельников

Также, по его словам, нужно чаще проветривать помещение, не подходить и не прикасаться к елке. При покупке искусственного дерева, как отметил врач, следует просить сертификаты, изучать состав, из чего она изготовлена. По утверждению специалиста, елочные украшения тоже могут вызывать аллергию, поэтому не следует выбирать игрушки с сильным запахом.

При этом он подчеркнул, что еще больше аллергенов находится на праздничном столе.

Первые в списке цитрусовые. Еще с советских времен появилась традиция закупать их на Новый год чуть ли не ящиками. Аллергию вызывает и ананас, и ягоды. Далее идут орехи, шоколад, какао. По традиции, на новогодний стол готовят много салатов. Между тем такие популярные ингредиенты, как яйцо и курица, тоже могут вызывать аллергию. Андрей Тяжельников

По словам врача, к списку аллергенов относятся и морепродукты.

Я советую тщательно выбирать новогоднее меню, исключая из него продукты, которые могут омрачить праздник. Сегодня нам доступен большой ассортимент и вполне можно обойтись без них. Если приобретается готовое блюдо, то следует внимательно изучить состав. Андрей Тяжельников

Врач подчеркнул, что людям, которые страдают аллергией, необходимо позаботиться о лекарствах, снимающих приступы, и держать их при себе.