Массовое ДТП с участием 17 машин произошло на трассе Алматы – Хоргос

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы – Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин. Пресс-служба ДП Алматинской области

В аварии пострадали пять человек, их доставили в региональную больницу села Шелек.

На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84 по 136 км закрыт для движения. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве обратились к водителям.