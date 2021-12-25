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12:45 25.12.2021

Массовое ДТП с участием 17 машин произошло на трассе Алматы – Хоргос

алматы, хоргос, трасса, дтп Фото: кадры из видео
В Алматинской области на трассе Алматы – Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 машин, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.

25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы – Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин.Пресс-служба ДП Алматинской области

В аварии пострадали пять человек, их доставили в региональную больницу села Шелек.

На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84 по 136 км закрыт для движения.Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве обратились к водителям.

Уважаемые водители, просим вас быть максимально внимательными и осторожными во время движения! Неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования!

Динара Халдарова
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