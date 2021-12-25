12:45 25.12.2021
Массовое ДТП с участием 17 машин произошло на трассе Алматы – Хоргос
Фото: кадры из видео
В Алматинской области на трассе Алматы – Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 машин, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.
25 декабря около 10:00 на 134 км автодороги Алматы – Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин.Пресс-служба ДП Алматинской области
В аварии пострадали пять человек, их доставили в региональную больницу села Шелек.
На месте происшествия продолжают работать наряды патрульной полиции. Участок автодороги с 84 по 136 км закрыт для движения.Пресс-служба ДП Алматинской области
В ведомстве обратились к водителям.
Уважаемые водители, просим вас быть максимально внимательными и осторожными во время движения! Неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования!