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15:37 25.12.2021

«Деда Мороза» за рулем автобуса сняли на видео жители Павлодара

павлодар, автобус, дед мороз, видео Фото: pixabay
Жители Павлодара сняли на видео «Деда Мороза» за рулем автобуса, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из павлодарских Instagram-пабликов.

«Дед Мороз» за рулем 40-го автобуса. Спасибо за новогоднее настроение! – говорится в описании под видео.

Жители Павлодара оставили восторженные комментарии под публикацией.

  • Супер! Молодец!

  • Супер, еще бы подарки.

  • А кондуктор – Снегурочка?

  • Какой молодец! Спасибо ему и побольше таких.

  • Молодец! Всем создает новогоднее настроение!

  • Спасибо таким людям. Вы лучики света в этом мрачном мире.

  • Доброго здоровья «Деду Морозу» и зеленого света всегда. Супер!

  • Прям настроение поднимается от такого позитива. Стишки никто не рассказывает «Деду Морозу»?

  • Так здорово! Сейчас еду в этом автобусе, и настроение просто отличное! Будто настоящий Дед Мороз везет в Новый год!

Также павлодарцы поздравили всех с наступающим Новым годом.

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