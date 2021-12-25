«Деда Мороза» за рулем автобуса сняли на видео жители Павлодара

Какой молодец! Спасибо ему и побольше таких.

Спасибо таким людям. Вы лучики света в этом мрачном мире.

Так здорово! Сейчас еду в этом автобусе, и настроение просто отличное! Будто настоящий Дед Мороз везет в Новый год!