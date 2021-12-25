15:37 25.12.2021
«Деда Мороза» за рулем автобуса сняли на видео жители Павлодара
Фото: pixabay
Видео опубликовали в одном из павлодарских Instagram-пабликов.
«Дед Мороз» за рулем 40-го автобуса. Спасибо за новогоднее настроение! – говорится в описании под видео.
Жители Павлодара оставили восторженные комментарии под публикацией.
Супер! Молодец!
Супер, еще бы подарки.
А кондуктор – Снегурочка?
Какой молодец! Спасибо ему и побольше таких.
Молодец! Всем создает новогоднее настроение!
Спасибо таким людям. Вы лучики света в этом мрачном мире.
Доброго здоровья «Деду Морозу» и зеленого света всегда. Супер!
Прям настроение поднимается от такого позитива. Стишки никто не рассказывает «Деду Морозу»?
Так здорово! Сейчас еду в этом автобусе, и настроение просто отличное! Будто настоящий Дед Мороз везет в Новый год!
Также павлодарцы поздравили всех с наступающим Новым годом.