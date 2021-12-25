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17:41 25.12.2021

NASA запустит в космос самый дорогой и самый мощный телескоп

Запуск телескопа Фото: pixabay
Телескоп «Джеймс Уэбб» стоимостью 10 млрд долларов призван заменить телескоп «Хаббл», который служит человечеству уже 30 лет, сообщает Zakon.kz.

После почти 30 лет планирования и работы NASA наконец запускает космический телеском следующего поколения. Запуск ракеты состоится 25 декабря со стартовой площадки во Французской Гвиане, Южная Америка, передает The Verge.

Старт запланирован на 18:20 по времени Нур-Султана. Ожидается, что до выхода в космос пройдет 26 минут. Затем телескоп направится к точке Лагранжа – место в космосе, где гравитации Земли и Солнца компенсируют друг друга.

NASA транслирует запуск в прямом эфире на YouTube-канале.

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