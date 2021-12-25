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23:07 25.12.2021

Елизавета II рассказала о переживаниях после смерти мужа

Королева поздравила с Рождеством Фото: Youtube/The Royal Family Channel
Королева Великобритании Елизавета II выступила с рождественским телеобращением. В обращении монарх подчеркнула важность сохранения семейных традиций, сообщает Zakon.kz.

По словам Елизаветы II, Рождество — это время счастья и веселья. Но для тех, кто потерял своих близких, это может быть тяжелым праздником.

В этом году я особенно понимаю, почему. Однако на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего любимого Филиппа меня утешали теплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал.Королева Великобритании Елизавета II

Она отметила, что ее супруг обладал чувством служения, любопытством и способностью «выжать все веселье из какой бы то ни было ситуации».

Монарх подчеркнула важность сохранения семейных традиций и заметила, что, несмотря на утрату, она и другие члены семьи в этом году все равно смогут испытать радость от Рождества из-за возможности по-новому увидеть волшебство праздника через глаза подросших детей.

Елизавета II сообщила, что в новом году у нее будет платиновый юбилей, который, как надеется монарх, продемонстрирует людям возможность наслаждаться «чувством сплоченности» и смотреть с уверенностью в будущее.

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