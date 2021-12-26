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06:12 26.12.2021

Для переболевших COVID-19 спорт может быть опасен - иммунолог

Спорт, опасность, COVID-19 Фото: pixabay
После перенесенного COVID-19 у некоторых людей возникает миокардит или поражение сердечной мышцы, при котором становится опасно заниматься спортом, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью URA.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, даже после легко течения переболевшим стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок как минимум на два месяца. Врач отметил, что у значительного числа людей после перенесенной болезни возникает миокардит, а у старшего возраста — перикардит. Он подчеркнул, что миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. При этом Крючков добавил, что при нагрузке это может привести к сбоям в работе сердца, например аритмии или остановке сердца.

И самое плохое, что это прогрессирует и организм не может это компенсировать. Особенно если человек не находится на интенсивном лечении. Кандидат медицинских наук Николай Крючков

По его словам, через 3-4 месяца человек может умереть. От инсульта или тяжелого инфаркта.

Он уточнил, что эти случаи не учитываются в статистике смертей от COVID-19, поскольку такие пациенты уже переболели коронавирусом и поправились.

При этом Крючков заявил, что небольшие физнагрузки могут быть полезны для переболевших. В частности, он советует уделять время прогулкам на свежем воздухе.

Константин Вноровский
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