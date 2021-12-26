Против похмелья нет волшебного средства - доктор Мясников

Своим мнением доктор поделился в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Как объяснил Мясников, эффективное средство в том, чтобы не доводить себя до этого состояния.

Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья. Александр Мясников

По его мнению, за праздничным столом нужно знать чувство меры, не терять контроля над собой, и таким образом возможно избежать связанных с неумеренностью последствий.

Медик также отметил, что похмелье может представлять смертельную угрозу. Например, для пожилых или людей с факторами риска. Он отметил, что состояние человека ухудшается, когда падает уровень алкоголя в крови. В таком случае может развиться делирий — состояние с «30%-ной смертностью».