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Доктор Мясников: Все диеты – только для больных

Доктор Мясников: Все диеты – только для больных, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 17:51 Фото: unsplash
Известный российский врач общей практики Александр Мясников рассказал, стоит ли садиться на диету после каникул и излишнего питания, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 6 января 2025 года специалист рассказал, какие диеты следует в этом случае предпочесть.

"Когда меня просят посоветовать полезную для здоровья диету, всегда так и хочется сказать: все диеты – только для больных, а обычные здоровые люди просто должны придерживаться принципов здорового питания. Но тут-то и возникает проблема. А как это делать. В обществе есть некоторая полярность по этой теме. Часть ест все, даже откровенно вредные продукты. А кто-то истово считает калории, которые употребил, следит за белками и углеводами. И поверьте – вредно как то, так и другое", – сказал Александр Мясников.

Потому что, как пояснил врач, наш аппетит, наш энергетический обмен, то, какова толщина жира, регулируется гормонами.

"Есть такие, что усиливают энергетический обмен, есть противоположные. И эта система равновесия, как и все, что происходит в конкретном организме. Вроде бы она действует сама по себе, но мы можем нарушить все, в том числе и эту систему равновесия – тут мы упорные. И вот, когда мы ее нарушаем диетами, резкой сменой правил питания, это неминуемо приводит к потере мышечной массы.".Александр Мясников

По его словам, любое снижение килограммов приводит не только к уменьшению жира, но и до четверти снижается мышечная масса.

"И когда вы срываетесь с диеты, набираете килограммы заново, жира всегда прибавляется больше, чем уходит мышц. Вес прыгает туда-сюда, и так мы меняем фигуру в сторону увеличения жирности, округлости".Александр Мясников

Он отметил, что диета должна всегда быть разумной: в районе 2 тыс. калорий, с упором на овощи, фрукты (по 0,5 кг того и другого), цельнозерновые и молочные продукты, рыбу, бобовые.

"То есть в стиле средиземноморской", – заключил Александр Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Александр Мясников предупредил об опасности интервального голодания, заявив, что этот метод похудения может способствовать образованию камней в желчном пузыре.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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