В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 декабря 2021 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
в Нур-Султан – 77,
в Алматы – 36,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 47,
в Актюбинской области – 5,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 53,
в Костанайской области – 39,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 42,
в СКО – 39,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
в Нур-Султане – 118,
в Алматы – 78,
в Шымкенте – 18,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 21,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 39,
в Жамбылской области – 10,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 121,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 146,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 267 человек.