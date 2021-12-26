В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 декабря 2021 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

в Нур-Султан – 77,

в Алматы – 36,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 47,

в Актюбинской области – 5,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 53,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 42,

в СКО – 39,

в Туркестанской области – 0. Всего в стране подтверждено 985 857 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

в Нур-Султане – 118,

в Алматы – 78,

в Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 21,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 39,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 121,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 146,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 267 человек.