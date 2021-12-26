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08:00 26.12.2021

В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19

COVID-19, заболеваемость Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировано на 43 заболевших меньше, чем днем ранее. Количество выявленных инфицированных продолжает уменьшаться. Единственное исключение – Алматинская область, где их прирост ощутимо увеличился – с 7 до 19, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 декабря 2021 года. За прошедшие сутки зарегистрировано 399 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

  • в Нур-Султан – 77,

  • в Алматы – 36,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области – 47,

  • в Актюбинской области – 5,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 2,

  • в ВКО – 22,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 7,

  • в Карагандинской области – 53,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 42,

  • в СКО – 39,

  • в Туркестанской области – 0.

    Всего в стране подтверждено 985 857 случаев.

    Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

  • в Нур-Султане – 118,

  • в Алматы – 78,

  • в Шымкенте – 18,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 21,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 39,

  • в Жамбылской области – 10,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 121,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 10,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 146,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 267 человек.

Константин Вноровский
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