Самый мощный орбитальный телескоп запустили в космос

Трансляция пуска шла на сайте компании Arianespace.

Разработка новой космической лаборатории велась более 20 лет, а затраты NASA и ее партнеров на реализацию проекта приблизились к 10 миллиардам долларов.

Ракета с телескопом была готова к запуску еще 18 декабря, однако позже стало известно, что она отправится в космос не ранее 22 декабря. После этого старт отложили до 24 декабря из-за проблем со связью между обсерваторией и ракетой-носителем. Затем его вновь перенесли на 25 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

В заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства говорится, что специалисты осуществили первый из трех плановых маневров по коррекции траектории телескопа. Четыре недели James Webb будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Выйдя на орбиту, ракета-носитель «выпустит» телескоп в космос.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble.

James Webb многократно превосходит своего предшественника по размерам и техническому оснащению. Он позволит исследователям увидеть далекое прошлое Вселенной, формирование первых галактик и первых звезд.