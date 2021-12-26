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10:23 26.12.2021

Самый мощный орбитальный телескоп запустили в космос

Запуск телескопа в космос Фото: arianespace.com
Американское космическое NASA отправило в космос телескоп James Webb. Запуск прошел с полигона Куру во французской Гвиане, сообщает Zakon.kz.

Трансляция пуска шла на сайте компании Arianespace.

Разработка новой космической лаборатории велась более 20 лет, а затраты NASA и ее партнеров на реализацию проекта приблизились к 10 миллиардам долларов.

Ракета с телескопом была готова к запуску еще 18 декабря, однако позже стало известно, что она отправится в космос не ранее 22 декабря. После этого старт отложили до 24 декабря из-за проблем со связью между обсерваторией и ракетой-носителем. Затем его вновь перенесли на 25 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

В заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства говорится, что специалисты осуществили первый из трех плановых маневров по коррекции траектории телескопа. Четыре недели James Webb будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Выйдя на орбиту, ракета-носитель «выпустит» телескоп в космос.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы «Аполлон», позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble.

James Webb многократно превосходит своего предшественника по размерам и техническому оснащению. Он позволит исследователям увидеть далекое прошлое Вселенной, формирование первых галактик и первых звезд.

Константин Вноровский
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