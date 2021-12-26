Токсиколог: Гибридный иммунитет повысит защиту от «омикрона»

В интервью радио Sputnik Водовозов объяснил, что существует высокий риск повторного заражения COVID-19 в случае, если в первый раз человек был инфицирован штаммом «дельта», а во второй — «омикроном».

Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от «омикрона». Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание. Но, к сожалению, даже такие показатели защиты от «омикрона» ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма «дельта». Против «дельты» все вакцины срабатывали очень неплохо. Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов

При этом он уточнил, что вакцинироваться от COVID-19 нужно в любом случае, так как прививка в подавляющем большинстве случаев обеспечивает защиту от тяжелого и среднетяжелого течения болезни.

Токсиколог также подчеркнул, что на фоне вакцинации болезнь будет протекать легко, поскольку существующие вакцины от COVID-19 дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов.