Чего достиг фармрынок Казахстана за годы независимости

В Стратегии «Казахстан-2030» президент Нурсултан Назарбаев отмечал важность реформирования фармацевтической отрасли. Тогда, на заре независимости, ее адаптировали к условиям рыночной экономики. Была принята Концепция лекарственной политики РК, разработаны нормативные правовые акты, регулирующие сферу обращения лекарственных средств. Вместе с тем государство акцентировало внимание на лекарствах отечественного производства.

В целом в фармацевтической и медицинской промышленности республики нет субъектов, соответствующих международным стандартам производства, – подчеркивал тогда Елбасы.

Фото: SANTO

Оно и неудивительно, ведь фармрынок Казахстана как явление начал свое формирование лишь в середине 90-х годов.

Сейчас основным фактором развития фармотрасли в Казахстане эксперты называют стабильное увеличение объемов производства. Благодаря поддержке государства в стране активно реализуются несколько инвестиционных проектов в фармацевтической индустрии. По данным Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry, за январь – июль 2021 года отечественные фармацевтические предприятия выпустили продукцию на 125,1 млрд тенге, продемонстрировав тем самым прирост к аналогичному периоду 2020 года в 78,2%. Индекс промышленного производства (ИФО) составил 138,9%.

Фото: SANTO

Наши производители успешно покрывают и возникшую на фоне пандемии потребность в препаратах, необходимых в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, например, в два раза увеличилось производство антибиотиков.

Немалую лепту в борьбу с коронавирусом и прочими болезнями вносит отечественная компания SANTO. Основанная в 1882 году и изначально заточенная под производство препарата «Сантонин» (на основе полыни – Прим. авт.), в советский период она стала крупнейшим производителем фармацевтических субстанций из растительного сырья. В 90-е годы завод успешно развивается на фоне новых вызовов казахстанской фармотрасли. Так, в 1993-м он преобразовывается в АО «Химфарм» и приступает к разработке готовых лекарственных форм.

Фото: SANTO

Дальше – больше. В 2011 году SANTO присоединяется к международной фармацевтической группе компаний Polpharma и начинает модернизировать производство в соответствии с мировыми стандартами. Благодаря иностранным инвестициям здесь один за другим открываются новые цеха: по производству ампул и инфузий, порошков антибиотиков, твердых пероральных лекарственных средств, пероральных жидких лекарственных средств, твердых лекарственных форм методом влажной грануляции.

Сегодня SANTO занимает лидирующее место среди казахстанских фармацевтических производителей. Более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, производится и поставляется компанией. SANTO имеет представительства в Узбекистане и Кыргызстане, поставляет продукцию на экспорт в Россию и Монголию.

В своем арсенале она имеет оборудование последнего поколения итальянского, немецкого и южнокорейского производства. На базе производства есть собственные научно-исследовательская и центральная заводская лаборатории, департамент качества. Благодаря современной базе R&D (разработка и развитие лекарственных препаратов) и инвестициям в интеллектуальный потенциал, компания самостоятельно ведет разработку отечественных препаратов и осваивает новые лекарственные средства. SANTO ежегодно расширяет портфель выпускаемых продуктов, исходя из потребностей рынка.

Фото: SANTO

Перечень выпускаемой продукции постоянно расширяется и подстраивается под требования рынка. В частности, в середине марта 2020 года – при появлении в Казахстане первых случаев заражения коронавирусной инфекцией – SANTO немедленно организовала поставки ставших дефицитными на тот момент средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений. Объемы производства были экстренно увеличены для обеспечения граждан лекарствами и антисептиками. Тем более что завод производит средства, отнесенные ВОЗ к жизненно важным: антибиотики, кардиосредства, медикаменты для лечения острых состояний, заболеваний респираторной системы, желудочно-кишечных, неврологических и психиатрических заболеваний. Не забывают специалисты SANTO и о нуждах пациентов со специфическими тяжелыми болезнями.

Более того, летом того же года компания инициировала разовый ввоз незарегистрированных в Казахстане, но жизненно необходимых препаратов – для терапии пациентов с коронавирусом. Эти препараты доставили в Казахстан благодаря поддержке Группы Polpharma с предприятий компании и ее партнеров из Польши и России. Очень кстати пришлась и гуманитарная помощь, оказанная председателем наблюдательного совета Группы Polpharma и членом Совета иностранных инвесторов Ежи Стараком, который направил в Казахстан препараты производства Polfa Warsaw. Лекарства были переданы ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения в медучреждения нашей страны.

По итогам ноября 2020-го завод выпустил рекордное даже для собственного производства количество лекарств – 9,7 млн упаковок в месяц.

Фото: SANTO

Объемы производства SANTO в 2021 году превысили 81 млн упаковок (+6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Доля продукции производителя в упаковках в госпитальном сегменте составляет 52%, что говорит о его важной роли в обеспечении системы здравоохранения лекарственными препаратами. В рецептурном розничном сегменте SANTO вывел 15 новых продуктов в неврологии, кардиологии и урологии, в безрецептурном розничном сегменте – 10 новых продуктов (по SKU) в сегменте витаминов и респираторных заболеваний. Самыми востребованными у потребителей препаратами текущего года стали жаропонижающие, антибиотики, пробиотики, средства от кашля и витамины. В госпитальном сегменте особой популярностью пользовались антибиотики, кроворазжижающие и кардиопрепараты.

В будущем году компания планирует наращивать свое производство, выводить на рынок новые продукты и делать все возможное, чтобы обеспечивать лекарственную безопасность страны, снабжая население Казахстана эффективными и качественными препаратами.