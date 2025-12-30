Чего достиг агропромышленный комплекс Казахстана в 2025 году

30 декабря 2025 года помощник президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай поделился итогами развития главных отраслей Казахстана в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Один из блоков посвящен укрепление потенциала отечественного агропромышленного комплекса (АПК).

"Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил глава государства, "Прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны". В ноябре состоялся II форум работников сельского хозяйства, на котором президент обозначил ряд основных задач – развитие животноводства, эффективное использование сельскохозяйственных земель, повышение водоэффективности и модернизация ирригационных сетей, совершенствование методов финансирования АПК, цифровизация отрасли, приоритет производства продукции глубокой переработки", – написал Желдибай в Telegram-канале.

Он отметил, что с начала 2025 года инвестиции в основной капитал в аграрной отрасли увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%.

В этом году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.

"Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов. Отечественными аграриями собран рекордный урожай – 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны", – добавил помощник президента.

В итогах года он также рассказал, что в 2025 году внутриполитическая и внешняя повестка деятельности Касым-Жомарта Токаева была очень насыщенной и плодотворной.