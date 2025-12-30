#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.76
593.8
6.5
Экономика и бизнес

Чего достиг агропромышленный комплекс Казахстана в 2025 году

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:15 Фото: akorda.kz
30 декабря 2025 года помощник президента – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай поделился итогами развития главных отраслей Казахстана в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Один из блоков посвящен укрепление потенциала отечественного агропромышленного комплекса (АПК).

"Развитие аграрной сферы остается одним из стратегических приоритетов государственной политики. Как отметил глава государства, "Прогресс сельского хозяйства – это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны". В ноябре состоялся II форум работников сельского хозяйства, на котором президент обозначил ряд основных задач – развитие животноводства, эффективное использование сельскохозяйственных земель, повышение водоэффективности и модернизация ирригационных сетей, совершенствование методов финансирования АПК, цифровизация отрасли, приоритет производства продукции глубокой переработки", – написал Желдибай в Telegram-канале.

Он отметил, что с начала 2025 года инвестиции в основной капитал в аграрной отрасли увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%.

В этом году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 трлн тенге.

"Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. Продукция АПК экспортируется в 70 стран на общую сумму более 5 млрд долларов. Отечественными аграриями собран рекордный урожай – 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны", – добавил помощник президента.

В итогах года он также рассказал, что в 2025 году внутриполитическая и внешняя повестка деятельности Касым-Жомарта Токаева была очень насыщенной и плодотворной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сколько регионов посетил Касым-Жомарт Токаев в 2025 году
09:06, Сегодня
Сколько регионов посетил Касым-Жомарт Токаев в 2025 году
Руслан Желдибай назначен советником – пресс-секретарем президента
16:02, 17 февраля 2025
Руслан Желдибай назначен советником – пресс-секретарем президента
Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником
11:28, 09 сентября 2025
Токаев назначил Руслана Желдибая своим помощником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: