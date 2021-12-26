В Израиле разрешили использование лекарства от COVID-19 в форме таблеток

Минздрав Израиля и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата. Поставка ожидается в ближайшие дни.

Препарат Paxlovid предназначен для лечения больных COVID-19 в легкой и средней форме тяжести, которые подвержены высокому риску осложнений.

Лекарство в форме таблеток снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смертности, говорится в отчете Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).