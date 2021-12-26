Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:36 26.12.2021

В Израиле разрешили использование лекарства от COVID-19 в форме таблеток

Таблетка от Covid-19 Фото: pixabay
Препарат от COVID-19 предназначен для домашнего лечения. Продолжительность лечения составляет пять дней, сообщает Zakon.kz.

Минздрав Израиля и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата. Поставка ожидается в ближайшие дни.

Препарат Paxlovid предназначен для лечения больных COVID-19 в легкой и средней форме тяжести, которые подвержены высокому риску осложнений.

Лекарство в форме таблеток снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смертности, говорится в отчете Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Новость по теме

В США одобрили таблетки против КВИ для экстренного использования

Данияр Кунафин
COVID-19 Израиль
Более 5700 рейсов отменили во всем мире из-за «омикрон-штамма»
26.12.2021
В Казахстане за сутки зарегистрировано 399 случаев COVID-19
26.12.2021
Евросоюз потребовал от России почти €300 млрд
26.12.2021
Против похмелья нет волшебного средства – доктор Мясников
26.12.2021
В казахстанских регионах перекрывают трассы из-за непогоды
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости