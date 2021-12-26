23:36 26.12.2021
В Израиле разрешили использование лекарства от COVID-19 в форме таблеток
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Препарат от COVID-19 предназначен для домашнего лечения. Продолжительность лечения составляет пять дней, сообщает Zakon.kz.
Минздрав Израиля и Pfizer подписали соглашение о закупке препарата. Поставка ожидается в ближайшие дни.
Препарат Paxlovid предназначен для лечения больных COVID-19 в легкой и средней форме тяжести, которые подвержены высокому риску осложнений.
Лекарство в форме таблеток снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смертности, говорится в отчете Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).