В США одобрили таблетки против КВИ для экстренного использования

Это лекарство предназначено для лечения КВИ легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет и старше, весом не менее 40 килограмм. Его рекомендуют к использованию для пациентов с положительным результатом ПЦР-тестирования, а также пациентам с высоким риском прогрессирования болезни, говорится в релизе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Лекарство будут отпускать только по рецепту врача.

Директор центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Патриция Каваццони отметила, что допуск препарата для пациентов является новым инструментом борьбы с COVID-19, причём в форме таблеток.

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Среди возможных побочных эффектов применения препарата – нарушение вкуса, диарея, высокое давление и мышечные боли. Препарат не рекомендуют назначать пациентам с тяжелой почечной или тяжелой печеночной недостаточностью. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью необходима сниженная доза.

Согласно исследованиям, Paxlovid снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска, на 89% в течение трех дней с момента появления симптомов и на 88% - в течение пяти дней. Среди пациентов, не находящихся в группе риска, вероятность госпитализации при лечении этим препаратом снижается на 70%.