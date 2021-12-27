В Казахстане за сутки зарегистрировано 342 случая COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 65,
в Алматы – 41,
в Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 10,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 8,
в Карагандинской области – 51,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 44,
в СКО – 35,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 986 199 случаев.
422 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 75,
в Алматы – 25,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 59,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 20,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 23,
в Жамбылской области – 9,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 124,
в Костанайской области – 63,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 14,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 689 человек.