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08:00 27.12.2021

В Казахстане за сутки зарегистрировано 342 случая COVID-19

пробирки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
За сутки в стране зарегистрировано на 57 заболевших меньше, чем днем ранее. Количество выявленных инфицированных продолжает уменьшаться, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 65,

  • в Алматы – 41,

  • в Шымкенте – 3,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 10,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в ЗКО – 8,

  • в Карагандинской области – 51,

  • в Костанайской области – 17,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 44,

  • в СКО – 35,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 986 199 случаев.

422 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 75,

  • в Алматы – 25,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 59,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 20,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 23,

  • в Жамбылской области – 9,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 124,

  • в Костанайской области – 63,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в СКО – 14,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 689 человек.

Елена Беляева
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