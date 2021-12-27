В Казахстане за сутки зарегистрировано 342 случая COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 65,

в Алматы – 41,

в Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 10,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 8,

в Карагандинской области – 51,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 44,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 986 199 случаев.

422 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 75,

в Алматы – 25,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 20,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 23,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 124,

в Костанайской области – 63,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 3,

в СКО – 14,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 957 689 человек.