07:57 27.12.2021
Как борются с гололедом и снегом в Алматы
Фото: Управление жилищной политики города Алматы
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 1300 тонн противогололедных материалов. Пресс-служба Управления жилищной политики города Алматы
Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
На улицах города работала 501 единица техники, в том числе 195 пескоразбрасывателей и 338 дорожных рабочих.
С утра запланирован выход 526 единиц спецтехники, 174 пескоразбрасывателей и 1340 дорожных рабочих.
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега с дождем завершится после обеда.
Как уточняется, температура воздуха днем составит 0...-2°C с дальнейшим понижением во второй половине дня.