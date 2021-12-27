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07:57 27.12.2021

Как борются с гололедом и снегом в Алматы

дорога Фото: Управление жилищной политики города Алматы
К 7:00 в городе выпало до пяти сантиметров снега, передает Zakon.kz.
В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 1300 тонн противогололедных материалов. Пресс-служба Управления жилищной политики города Алматы

Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

На улицах города работала 501 единица техники, в том числе 195 пескоразбрасывателей и 338 дорожных рабочих.

С утра запланирован выход 526 единиц спецтехники, 174 пескоразбрасывателей и 1340 дорожных рабочих.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу «Казгидромета», выпадение снега с дождем завершится после обеда.

Как уточняется, температура воздуха днем составит 0...-2°C с дальнейшим понижением во второй половине дня.

Елена Беляева
Алматы
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