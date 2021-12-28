Как приобрести жилье в Казахстане

По информации ЕНПФ, большинство вкладчиков тратят сбережения на недвижимость.

Рынок отреагировал на спрос ожидаемо и цены на жилье повысились. Рассказываем, как выбрать и купить квартиру в таких условиях.

По данным на конец ноября, пенсионный фонд исполнил 516 743 заявления граждан, которые хотели улучшить жилищные условия. ЕНПФ на эти цели перевел сумму свыше 2 трлн тенге.

По данным кrisha.kz, за две недели декабря цены на жилье в Казахстане выросли на 3% по сравнению с ноябрем. Максимальный рост наблюдается в Алматы и Нур-Султане (+5%). Прирост в большинстве регионов – в пределах 2-3%.

По последним данным, цена за квадрат в Алматы приблизилась к 605 тыс. тенге, в Нур-Султане – превысила 437 тыс. тенге.

Дешевле всего жилье стоит в Актау – чуть более 253 тыс. тенге, в Актобе – почти 227 тыс. и в Кызылорде – около 203 тыс. тенге за квадратный метр.

За год в среднем жилье в республике подорожало более чем на 20%.

Как выбрать застройщика в Казахстане?

При выборе застройщика нужно обратить внимание на его опыт, репутацию, надежность, посмотреть портфолио завершенных объектов. Следует проверить, есть ли у девелопера все разрешительные документы и право на заключение договоров долевого участия.

Эксперты советуют следить за ходом строительства своего ЖК, обратить внимание на то, насколько оперативно застройщик предоставляет всю необходимую информацию, ведет ли он прозрачную деятельность.

Более подробно о том, каким должен быть застройщик, можно прочитать здесь.

Также эксперты говорят, что если нет проблем с деньгами, то стоит выбрать первичную недвижимость: это жилье новое, можно сделать перепланировку, ремонт, который хочется. Кроме того, если оно находится на стадии строительства, можно исправить все недочеты.

Но нельзя отказываться и от «вторички». Это может быть жилье, введенное в эксплуатацию совсем недавно, и жилье старого советского образца. Если вы будете выбирать квартиру, учитывая все нюансы, то проблем быть не должно.

Поиск недвижимости занимает много времени и сил. Гораздо проще и приятнее выиграть квартиру.

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