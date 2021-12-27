Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:03 27.12.2021

«Манчестер Сити» обновил рекорд по числу побед в АПЛ

Футбол АПЛ Рекорд Фото: Insatgram/manchestercitifc
26 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Лестер Сити» — 6:3, сообщает Zakon.kz.

Данная победа подопечных Пепы Гвардиолы стала 35-й для клуба за этот календарный год в АПЛ. До этого, в прошлом туре английского первенства, «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл» (4:0).

Победа над «Ньюкаслом» была для команды Гвардиолы 34-й в АПЛ за 2021 год, что уже считалось рекордом. По числу побед за календарный год в АПЛ «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль», который одержал 33 победы в 1982 году.

В игре с «Лестером» «Манчестер Сити» обновил свой же рекорд.

Куандык Шынасилов
УЕФА Великобритания Ливерпуль
Снег, метель и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 27 декабря
26.12.2021
Владельцев цирковых животных, зимующих в Павлодаре, оштрафуют
26.12.2021
Покупку елок за 23 млн тенге объяснили в акимате Семея
26.12.2021
Соперником сборной Казахстана по футзалу станет Украина
26.12.2021
Консульство России «заминировали» в Алматы
26.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости