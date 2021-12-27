«Манчестер Сити» обновил рекорд по числу побед в АПЛ

Данная победа подопечных Пепы Гвардиолы стала 35-й для клуба за этот календарный год в АПЛ. До этого, в прошлом туре английского первенства, «Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл» (4:0).

Победа над «Ньюкаслом» была для команды Гвардиолы 34-й в АПЛ за 2021 год, что уже считалось рекордом. По числу побед за календарный год в АПЛ «Манчестер Сити» опередил «Ливерпуль», который одержал 33 победы в 1982 году.

В игре с «Лестером» «Манчестер Сити» обновил свой же рекорд.