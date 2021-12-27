14:22 27.12.2021
264 госслужащих наказаны за коррупцию подчиненных в Казахстане
Фото: pixabay
С 2019 года в Казахстане 264 госслужащих наказаны за коррупцию подчиненных. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента контроля Агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров, передает корреспондент Zakon.kz.
Закон об ответственности руководителей за коррупцию подчиненных был введен в действие с 10 декабря 2019 года. С этого момента всего за коррупцию подчиненных наказано 264 госслужащих. За девять месяцев текущего года за коррупцию подчиненных девять политических госслужащих подали в отставку, отставка принята в трех случаях. В шести случаях отставка была отклонена, но при это из шести отклоненных случаев в пяти случаях политические госслужащие были подвержены к различным видам дисциплинарной ответственности. Директор департамента контроля Агентства по делам государственной службы Ерлан Сапаров
Спикер отметил, что в стране действует порядок принятия либо отклонения отставки.