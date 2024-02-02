Кто должен подать в отставку из-за коррупции в УТЭК Астаны

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК 2 февраля прокомментировал вопрос ответственности чиновников-руководителей за коррупцию среди их подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у зампредседателя АДГС Салауата Муксимова, кто из чиновников акимата Астаны должен подать в отставку после того, как суд вынес обвинительный приговор главе столичного Управления топливно-энергетического комплекса (УТЭК) Марселю Узакову.

Представитель АДГС подтвердил, что в Казахстане существует институт ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных.

"Если речь идет о руководителе такой структуры, рассматривается ответственность курирующего заместителя акима. И необходимо изучить обстоятельства этого дела". Салауат Муксимов

По словам Салауата Муксимова, чтобы привлечь к ответственности руководителя за коррупционное преступление его подчиненного, необходимо, чтобы приговор вступил в законную силу. Также он отметил, что должна быть установлена причинно-следственная связь между непринятием мер по противодействию коррупции самим руководителем и произошедшим преступным деянием.

Главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Марселя Узакова арестовали 14 ноября 2023 года. 15 ноября в Антикоре раскрыли подробности ареста руководителя УТЭК. Стало известно, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде загородного дома.

1 февраля 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Узакова, поступившее с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Как сообщили в пресс-службе городского суда Астаны, подсудимый подтвердил, что добровольно заключил процессуальное соглашение, признал вину, не оспаривал обвинение и доказательства по делу, характер и размер причиненного вреда.

Приговором суда Узакова признали виновным по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК и осудили на три с половиной года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В течение всего указанного срока в отношении экс-чиновника будет действовать пробационный контроль. Приговор еще не вступил в законную силу.