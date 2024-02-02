Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кто должен подать в отставку из-за коррупции в УТЭК Астаны

Кто должен подать в отставку из-за коррупции в УТЭК Астаны Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК 2 февраля прокомментировал вопрос ответственности чиновников-руководителей за коррупцию среди их подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у зампредседателя АДГС Салауата Муксимова, кто из чиновников акимата Астаны должен подать в отставку после того, как суд вынес обвинительный приговор главе столичного Управления топливно-энергетического комплекса (УТЭК) Марселю Узакову.

Представитель АДГС подтвердил, что в Казахстане существует институт ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных.

"Если речь идет о руководителе такой структуры, рассматривается ответственность курирующего заместителя акима. И необходимо изучить обстоятельства этого дела".Салауат Муксимов

По словам Салауата Муксимова, чтобы привлечь к ответственности руководителя за коррупционное преступление его подчиненного, необходимо, чтобы приговор вступил в законную силу. Также он отметил, что должна быть установлена причинно-следственная связь между непринятием мер по противодействию коррупции самим руководителем и произошедшим преступным деянием.

Главу Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Марселя Узакова арестовали 14 ноября 2023 года. 15 ноября в Антикоре раскрыли подробности ареста руководителя УТЭК. Стало известно, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в виде загородного дома.

1 февраля 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении Узакова, поступившее с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Как сообщили в пресс-службе городского суда Астаны, подсудимый подтвердил, что добровольно заключил процессуальное соглашение, признал вину, не оспаривал обвинение и доказательства по делу, характер и размер причиненного вреда.

Приговором суда Узакова признали виновным по ст. 361 ч. 4 п. 3 УК и осудили на три с половиной года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В течение всего указанного срока в отношении экс-чиновника будет действовать пробационный контроль. Приговор еще не вступил в законную силу.

Читайте также

Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее
Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее
Потепление ожидается в Казахстане
Потепление ожидается в Казахстане
водитель прощение нападавший
Избитый водитель из Караганды готов простить обидчика
Анастасия Прилепская
Астана АДГС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Нурболат Дакебаев
Избивший водителя скорой помощи мужчина записал видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: