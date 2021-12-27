Казахстанцы не могут поставить на учет новые авто из-за технического сбоя

Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН.

Временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя. Пресс-служба НАО ГК «Правительство для граждан»