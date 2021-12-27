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Законодательство РК
16:30 27.12.2021

Казахстанцы не могут поставить на учет новые авто из-за технического сбоя

цон, авто Фото: gov.kz
Из-за технического сбоя в базе КГД Министерства финансов РК наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне, передает Zakon.kz.

Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН.

Временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя.Пресс-служба НАО ГК «Правительство для граждан»
Анастасия Стативкина
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