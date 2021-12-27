Цены на яйца снизились в 10 регионах Казахстана — АЗРК

В 10 областях (Нур-Султан, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской) наблюдается снижение в среднем до 20%, тогда как в семи областях (Алматы, Шымкент, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской) снижение не наблюдается, поскольку в торговых сетях имеются остатки яиц, приобретенных по старой цене. АЗРК

Как отметили в ведомстве, продолжается нарушение норм закона «О регулировании торговой деятельности» в части превышения торговой надбавки свыше 15% при реализации куриных яиц магазинами у дома: по данным производителей, к примеру, в столице в магазинах у дома надбавка составляет в среднем 25%.

При этом в ряде торговых сетей превышений торговых надбавок свыше 15% не усматривается, к примеру, в Алматы в крупных торговых сетях торговая надбавка составляет от 2 до 9,9%.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, птицефабрики снизили цены на яйца (за штуку):