Цены на яйца снизились в 10 регионах Казахстана — АЗРК
В 10 областях (Нур-Султан, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской) наблюдается снижение в среднем до 20%, тогда как в семи областях (Алматы, Шымкент, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской) снижение не наблюдается, поскольку в торговых сетях имеются остатки яиц, приобретенных по старой цене. АЗРК
Как отметили в ведомстве, продолжается нарушение норм закона «О регулировании торговой деятельности» в части превышения торговой надбавки свыше 15% при реализации куриных яиц магазинами у дома: по данным производителей, к примеру, в столице в магазинах у дома надбавка составляет в среднем 25%.
При этом в ряде торговых сетей превышений торговых надбавок свыше 15% не усматривается, к примеру, в Алматы в крупных торговых сетях торговая надбавка составляет от 2 до 9,9%.
По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, птицефабрики снизили цены на яйца (за штуку):
в Акмолинской области: ТОО «Аккол Кус» – с 39 до 33 тг, ТОО «Казгер кус» – с 38 до 32 тг, ПК «Ижевский» – с 36 до 30 тг;
в Карагандинской области: ТОО «Агрофирма Курма» – с 32 до 30 тг;
в Туркестанской области: КХ «Яссы кус» – с 34 до 32 тг;
в Западно-Казахстанской области: ТОО «Агрофирма Акас» – с 36 до 34 тг, ТОО «Уральская птицефабрика» – с 37 до 35 тг;
в Павлодарской области: ТОО «Шарбакты кус» и ТОО «ПК «Павлодар кус» – с 40 до 36 тг;
в Северо-Казахстанской области: ТОО «Фирма Алекри» – с 37 до 30-33 тг, ТОО «Якорская птицефабрика» и ТОО «Ikus» – с 37 до 32 тг;
в Алматинской области: ТОО «Казахстан кустары» – с 32,9 до 31 тг, ТОО «Когер ЛТД» – с 37 до 32 тг, ТОО «Алсад» – с 40 до 35 тг.