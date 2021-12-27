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Законодательство РК
18:35 27.12.2021

Президент подписал закон «О промышленной политике»

Президент Казахстана, подписан Закон Фото: Акорда
Главой государства подписаны законы Республики Казахстан «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики», сообщает Zakon.kz.

Текст законов публикуется в печати, передает Акорда.

Законы направлен на обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности.

В законе «О промышленной политике» даны определения более 30 понятиям. Ключевыми из них являются: промышленность, обрабатывающая промышленность, промышленная политика, Индустрия 4.0, несырьевой экспорт. Действующее законодательное регулирование охватывает все субъекты бизнеса, но не фокусирует внимание на промышленных предприятиях. В этой связи регламентация новых терминов создаст правовую основу для формирования эффективной промышленной политики.

Государственное стимулирование, согласно проекту закона, будет сфокусировано на эффективных предприятиях обрабатывающей промышленности. Для этого предусмотрена компетенция МИИР РК по формированию и утверждению перечня приоритетных товаров.

Помимо этого, документом предусмотрена возможность получения комплекса мер стимулирования посредством заключения соглашения о повышении конкурентоспособности, которое позволит предприятиям планировать свою деятельность на средне- и долгосрочные периоды.

Проектом закона также предусмотрены меры по продвижению на внутреннем и внешних рынках. В данном направлении основным новшеством является ребрендинг термина «местное содержание» на «внутристрановая ценность».

Константин Вноровский
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