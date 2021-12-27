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Законодательство РК
19:18 27.12.2021

В Алматы человек погиб на крыше поезда

Железная дорога Фото: pixabay.com
Место трагедии сняли очевидцы. В ДП на транспорте подтвердили случившееся, передает Zakon.kz.

Как сообщили в krispi.almaty, видео было снято на улице Белинского.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Алматы 1 по ст. 344 ч. 2 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
Ирина Мишура
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