В Алматы человек погиб на крыше поезда

Как сообщили в krispi.almaty, видео было снято на улице Белинского.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного управления полиции на станции Алматы 1 по ст. 344 ч. 2 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводится расследование. Другая информация по этому делу не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте