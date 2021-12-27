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Законодательство РК
20:37 27.12.2021

В Китае создали «цифрового прокурора»

Цифровой прокурор, Китай Фото: pixabay
Ученые Китайской академии наук заявили, что разработали искусственный интеллект, который может предъявить обвинение человеку с точностью 97% на основе описания его дела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, нейросеть обучили на 17 тыс. дел, которые рассматривались с 2015 по 2020 год.

Сейчас модель может работать с восемью типами преступлений: кража денег с банковских карт, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воровство, мошенничество, препятствование выполнению служебных обязанностей и «провоцирование неприятностей».

Как заявляют ученые, в дальнейшем цифровой «прокурор» сможет выносить обвинения и по менее распространенным статьям.

Искусственный интеллект в определенной степени может заменить прокуроров. Случаи применения технологии ИИ в правоохранительных органах растут по всему миру. В Германии используют подобные технологии, чтобы распознавать изображения и проводить цифровую судебную экспертизу. Это необходимо для повышения скорости и точности обработки дел. Один из разработчиков нейросети Ши Юн

Китай первым в мире стал применять технологии ИИ в работе прокуратуры. В 2016 году в стране началось использование технологии, известной как Система-206, которая способна оценить доказательства, условия ареста и определить, насколько подозреваемый в преступлении может оказаться опасным для общества.

Константин Вноровский
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