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Законодательство РК
23:45 27.12.2021

$770 млрд - Байден утвердил оборонный бюджет США на 2022 год

Президент США, оборонный бюджет Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год. На этот раз финансирование предусматривает траты на «сдерживание России», однако не содержит возможных санкций против «Северного потока — 2», сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что «президент подписал закон» об «ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки».

Помимо санкций против «Северного потока — 2», предложенных республиканцами, в бюджет не попали ограничительные меры против 35 россиян, «близких» к Кремлю. В документе также не указаны санкции против суверенного долга РФ.

На военную помощь Украине будет выделено $300 млн, из которых не менее 75 млн будет потрачено на летальное оружие.

Ранее проект бюджета уже одобрили обе палаты Конгресса США.

Константин Вноровский
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