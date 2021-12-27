$770 млрд - Байден утвердил оборонный бюджет США на 2022 год

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что «президент подписал закон» об «ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки».

Помимо санкций против «Северного потока — 2», предложенных республиканцами, в бюджет не попали ограничительные меры против 35 россиян, «близких» к Кремлю. В документе также не указаны санкции против суверенного долга РФ.

На военную помощь Украине будет выделено $300 млн, из которых не менее 75 млн будет потрачено на летальное оружие.

Ранее проект бюджета уже одобрили обе палаты Конгресса США.