В работе Telegram произошел масштабный сбой

Об этом говорится на сайте Downdetector.

Пользователи жаловались на невозможность подключиться к Сети, долгую отправку сообщений и функционирование самой утилиты. Сообщения о проблемах поступают из разных стран.

Большее число жалоб приходится на Россию, Украину, Польшу и Нидерланды.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте».