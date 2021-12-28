00:17 28.12.2021
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Фото: pixabay
Об этом говорится на сайте Downdetector.
Пользователи жаловались на невозможность подключиться к Сети, долгую отправку сообщений и функционирование самой утилиты. Сообщения о проблемах поступают из разных стран.
Большее число жалоб приходится на Россию, Украину, Польшу и Нидерланды.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте».