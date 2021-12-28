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00:17 28.12.2021

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Сбой в работе мессенджера Фото: pixabay
В работе Telegram по всему миру наблюдаются сбои, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Downdetector.

Пользователи жаловались на невозможность подключиться к Сети, долгую отправку сообщений и функционирование самой утилиты. Сообщения о проблемах поступают из разных стран.

Большее число жалоб приходится на Россию, Украину, Польшу и Нидерланды.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создал в 2013 году Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте».

Константин Вноровский
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