В Казахстане за сутки зарегистрировано 354 случая COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 76,

в Алматы – 49,

в Шымкенте – 7,

в Акмолинской области – 46,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 3,

в Восточно-Казахстанской области – 17,

в Жамбылской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 2,

в Карагандинской области –65,

в Костанайской области – 7,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 37,

в Северо-Казахстанской области – 30,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране выявлены 986 553 заболевших.

588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

в Нур-Султане – 80,

в Алматы – 8,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 9,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 115,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 155,

в СКО – 45,

в Туркестанской области – 8.

Всего в стране выздоровели 958 277 человек от COVID-19.