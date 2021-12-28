В Казахстане за сутки зарегистрировано 354 случая COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 76,
в Алматы – 49,
в Шымкенте – 7,
в Акмолинской области – 46,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 3,
в Восточно-Казахстанской области – 17,
в Жамбылской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 2,
в Карагандинской области –65,
в Костанайской области – 7,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 37,
в Северо-Казахстанской области – 30,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране выявлены 986 553 заболевших.
588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Нур-Султане – 80,
в Алматы – 8,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 65,
в Актюбинской области – 12,
в Алматинской области – 9,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 115,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 155,
в СКО – 45,
в Туркестанской области – 8.
Всего в стране выздоровели 958 277 человек от COVID-19.