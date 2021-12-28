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08:01 28.12.2021

В Казахстане за сутки зарегистрировано 354 случая COVID-19

исследование Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировано на 12 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 76,

  • в Алматы – 49,

  • в Шымкенте – 7,

  • в Акмолинской области – 46,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 3,

  • в Восточно-Казахстанской области – 17,

  • в Жамбылской области – 2,

  • в Западно-Казахстанской области – 2,

  • в Карагандинской области –65,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 37,

  • в Северо-Казахстанской области – 30,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране выявлены 986 553 заболевших.

588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

  • в Нур-Султане – 80,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 65,

  • в Актюбинской области – 12,

  • в Алматинской области – 9,

  • в Атырауской области – 6,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 43,

  • в Карагандинской области – 115,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 5,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 155,

  • в СКО – 45,

  • в Туркестанской области – 8.

Всего в стране выздоровели 958 277 человек от COVID-19.

Елена Беляева
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