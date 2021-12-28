Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:51 28.12.2021

Японские астронавты планируют высадиться на Луне ближе к 2030 году

Луна Фото: pixabay
Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил о том, что высадка на Луне планируется в рамках широкой программы деятельности в районе и на поверхности спутника Земли, которая будет проводиться в сотрудничестве с США, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в декабре Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) начало принимать заявки на участие в новом наборе астронавтов, которые будут участвовать в осуществлении этих планов. Конкурс продлится до 4 марта следующего года.

Отмечается, что в отряд астронавтов JAXA уже входят семь человек, средний возраст членов этой группы – 52 года. К 2030-м годам, когда ожидается активное освоение Луны, из них в строю останутся только двое, остальным придется уйти на пенсию.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии в поставках оборудования, обмене данными о лунной поверхности, совместном создании лунохода, а также о возможной отправке японских астронавтов на Луну.

Елена Беляева
НАСА США Япония
В ЕНПФ рекомендовали обращаться за пенсией вовремя
27.12.2021
Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
27.12.2021
Разработаны правила по передаче данных о мобильных платежах в налоговые органы
27.12.2021
До 32 градусов мороза ожидается в Казахстане
27.12.2021
В Казахстане госслужащим хотят разрешить подрабатывать
27.12.2021
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости