Две казахстанские шахматистки вошли в топ-8 ЧМ по рапиду
По итогам двух дней соревнований в женской части безоговорочно лидирует россиянка Александра Костенюк. В активе чемпионки мира 7,5 очков. С разницей в полтора очка отстает от нее казахстанка Асель Серикбай (6), у нее третья позиция в турнирной таблице. На седьмой строчке расположилась еще одна казахстанская шахматистка – Бибисара Асаубаева (6).
Фото: Instagram/bibisarachess
18. Жансая Абдумалик (5,5)
20. Меруерт Камалиденова (5,0)
32. Лия Курмангалиева (4,5)
67. Назерке Нургали (3,5)
В мужской части соревнований на единоличное первое место перед заключительным игровым днем Чемпионата мира по рапиду вышел норвежец Магнус Карлсен. Во второй игровой день Карлсен одержал две победы и дважды сыграл вничью, у него 7,5 очков. В тройке лучших шахматистов ЧМ – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Александр Грищук (Россия). Единственный участник от Казахстана – Ринат Джумабаев – занимает 133-е место с 3,5 баллами.