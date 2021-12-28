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09:43 28.12.2021

Две казахстанские шахматистки вошли в топ-8 ЧМ по рапиду

Шахматы FIDE ЧМ Фото: Twitter/chessinfo.news
В Польше завершился второй день Чемпионата мира по рапиду, сообщает Zakon.kz.

По итогам двух дней соревнований в женской части безоговорочно лидирует россиянка Александра Костенюк. В активе чемпионки мира 7,5 очков. С разницей в полтора очка отстает от нее казахстанка Асель Серикбай (6), у нее третья позиция в турнирной таблице. На седьмой строчке расположилась еще одна казахстанская шахматистка – Бибисара Асаубаева (6).

Шахматы FIDE ЧМ

Фото: Instagram/bibisarachess

Положение остальных шахматисток Казахстана после второго дня турнира:

18. Жансая Абдумалик (5,5)

20. Меруерт Камалиденова (5,0)

32. Лия Курмангалиева (4,5)

67. Назерке Нургали (3,5)

В мужской части соревнований на единоличное первое место перед заключительным игровым днем Чемпионата мира по рапиду вышел норвежец Магнус Карлсен. Во второй игровой день Карлсен одержал две победы и дважды сыграл вничью, у него 7,5 очков. В тройке лучших шахматистов ЧМ – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Александр Грищук (Россия). Единственный участник от Казахстана – Ринат Джумабаев – занимает 133-е место с 3,5 баллами.

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