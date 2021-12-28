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Законодательство РК
10:14 28.12.2021

«Спутник Лайт» поставят в Казахстан для ревакцинации

заморозка Фото: sputnikvaccine
В кулуарах правительства РК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова рассказала о переговорах по поставке вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.
Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. По «Спутник Лайт» предварительно переговоры проведены.Айжан Есмагамбетова

По ее словам, пока порядка 1 млн доз будет поставлено в 1 квартале 2022 года. Из них 150 тысяч поставят в начале января 2022 года.

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Конец декабря-начало января - первые 150 тысяч доз есть договоренность о поставке.Айжан Есмагамбетова
Оксана Скибан
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