«Спутник Лайт» поставят в Казахстан для ревакцинации

Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. По «Спутник Лайт» предварительно переговоры проведены. Айжан Есмагамбетова

По ее словам, пока порядка 1 млн доз будет поставлено в 1 квартале 2022 года. Из них 150 тысяч поставят в начале января 2022 года.

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