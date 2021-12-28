10:14 28.12.2021
«Спутник Лайт» поставят в Казахстан для ревакцинации
Фото: sputnikvaccine
В кулуарах правительства РК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова рассказала о переговорах по поставке вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации от коронавирусной инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.
Ежедневно ведутся переговоры с поставщиками. По «Спутник Лайт» предварительно переговоры проведены.Айжан Есмагамбетова
По ее словам, пока порядка 1 млн доз будет поставлено в 1 квартале 2022 года. Из них 150 тысяч поставят в начале января 2022 года.
Конец декабря-начало января - первые 150 тысяч доз есть договоренность о поставке.Айжан Есмагамбетова