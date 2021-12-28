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Законодательство РК
10:57 28.12.2021

В 2022 году правительство РК разработает 26 законопроектов

Подписание законов Фото: Zakon.kz
Об этом на заседании правительства сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Доработанный проект плана предусматривает разработку 26 законопроектов. В первом полугодии – семь законопроектов, во втором полугодии – 19 законопроектов.Министр юстиции Марат Бекетаев

Как отметил премьер-министр Аскар Мамин, скоро в Мажилис внесут законопроект по вопросам кинематографии и культуры.

Кроме того, в 2022 году будут разработаны проект Социального кодекса Казахстана, проекты законов «О местном самоуправлении», «О профессиональных квалификациях», «О развитии агломераций», а также «О теплоэнергетике». 

В связи с этим глава правительства поручил первым руководителям госорганов качественно подготовить законопроекты и вовремя их представить в правительстве и парламенте.

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