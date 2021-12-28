Производство стройматериалов в Казахстане выросло на 9,2%

Глава правительства отметил динамичное развитие строительной отрасли экономики Казахстана. В структуре валового внутреннего продукта доля строительства выросла с 6,1% по итогам 12 месяцев 2020 года до 6,25% по результатам 11 месяцев 2021 года.

Отрасль является одним из основных источников устойчивости и драйверов роста национальной экономики. Темпы роста строительной отрасли за 11 месяцев 2021 года составили 6,2%, что значительно превышает средние темпы роста по экономике.

В текущем году в Казахстане будет введено порядка 17 млн кв. м жилья, что обеспечит свыше 163 тыс. граждан новым жильем. Для социально уязвимых слоев населения ввод жилья составит 1,6 млн кв м, тем самым около 29 тыс. семей улучшат свои жилищные условия.

В стране также ежегодно строится большое количество объектов здравоохранения, образования, промышленности и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

В связи с высоким уровнем инфляции в мире и высокой долей строительных материалов в структуре затрат на строительство (до 50%), правительство реализует активные меры по развитию отечественного производства. Так, в текущем году реализовано 34 крупных проекта по производству стройматериалов на сумму 76 млрд тенге, создано свыше 2,2 тыс. рабочих мест.

На фоне реализуемых мер отмечается высокая динамика в отрасли производства строительных материалов. По результатам 11 месяцев рост составил 9,2%.

Для обеспечения рынка отечественными стройматериалами к 2025 году будет реализовано 165 новых проектов стройиндустрии на сумму свыше 1 трлн тенге.

Будет организовано производство стройматериалов широкого спектра использования, в т.ч. листового стекла, керамической плитки, санфаянса, фасадных плит, теплоизоляционных и других материалов. Это позволит снизить долю импорта с 42 до 27% к 2025 году.

Создание новых и модернизация существующих производств будет обеспечивать доступность цен на стройматериалы и уменьшит зависимость от импорта. Данную работу надо активно продолжать. Аскар Мамин

Глава правительства поручил в месячный срок разработать детальную Дорожную карту по реализации проектов стройиндустрии до 2025 года.

В целях исключения посредников на рынке и снижения стоимости стройматериалов Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «НУХ «Байтерек» поручено до 1 марта 2022 года ввести в промышленную эксплуатацию онлайн-площадку «Маркетплейс».

Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами дано поручение обеспечить постоянный контроль и принятие своевременных мер реагирования по фактам необоснованного роста цен на стройматериалы.