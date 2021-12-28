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Законодательство РК
10:05 28.12.2021

В первом полугодии 2022 года необходимо ревакцинировать 9 млн казахстанцев — Мамин

Аскар Мамин, заседание правительства РК Фото: primeminister.kz
На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает Zakon.kz.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев доложил о стабильности санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

Загруженность инфекционных и реанимационных коек составляет 17%. Количество госпитализаций и тяжелых случаев коронавирусной инфекции значительно снизилось.

К настоящему времени по темпам распространения коронавирусной инфекции большинство регионов (15) и в целом РК находятся в «зеленой» зоне. В «желтой» зоне остаются Нур-Султан и Северо-Казахстанская область.

На сегодняшний день более 9 млн человек вакцинировано первым компонентом — это почти 80% взрослого населения, около 8,5 млн человек, или 75% взрослого населения, вакцинировано вторым компонентом.

Подростков привито первым компонентом 242 тыс. человек, вторым компонентом — около 90 тыс. человек. Ревакцинацию прошли 450 тыс. человек.

В то же время, с учетом роста заболеваемости в мире, глава правительства обратил особое внимание на строгую обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. масочного режима в помещениях и общественном транспорте, а также социальной дистанции в местах скопления людей.

Премьер-министр поручил повысить темпы массовой ревакцинации населения, активизировав соответствующую информационно-разъяснительную работу.

Необходимо усилить работу по массовой ревакцинации. В первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около 9 млн человек. Аскар Мамин

Прививаться будут граждане, для которых, независимо от вида поставленной ранее вакцины, прошло шесть месяцев с момента вакцинации вторым компонентом.

Анастасия Стативкина
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