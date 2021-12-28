Globe Soccer Awards определила лучших в мировом футболе
GSA вручает награды по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из тренеров и менеджеров. Лучшим футболистом 2021 года стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, передает globesoccer.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил приз имени легендарного Диего Марадоны – награду лучшего бомбардира 2021 года. В нынешнем сезоне у него 69 голов во всех турнирах. Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс из «Барселоны».
Фото: Instagram/globesoccer
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини – лучший тренер года.
Футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи – лучший защитник года.
Игрок «МЮ» Криштиану Роналду – лучший бомбардир всех времен.
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма – лучший голкипер сезона.
Команда Италии – лучшая сборная 2021 года.
ФК «Челси» – лучшая команда сезона.
Бразилец Роналдиньо – специальная премия за выдающуюся карьеру в футболе.
Чики Бегиристайн («Манчестер Сити») – лучший спортивный директор года.
Федерико Пасторелло – лучший агент сезона.
Фото: Instagram/globesoccer