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11:09 28.12.2021

Globe Soccer Awards определила лучших в мировом футболе

Футбол Награды GSA Фото: Instagram/globesoccer
В Дубае прошла 12-я ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards, организованная при поддержке Европейской ассоциации клубов и футбольных агентов, сообщает Zakon.kz.

GSA вручает награды по результатам голосования болельщиков и жюри, состоящего из тренеров и менеджеров. Лучшим футболистом 2021 года стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, передает globesoccer.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил приз имени легендарного Диего Марадоны – награду лучшего бомбардира 2021 года. В нынешнем сезоне у него 69 голов во всех турнирах. Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс из «Барселоны».

Футбол Награда GSA

Фото: Instagram/globesoccer

Другие победители по номинациям GSA

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини – лучший тренер года.

Футболист «Ювентуса» Леонардо Бонуччи – лучший защитник года.

Игрок «МЮ» Криштиану Роналду – лучший бомбардир всех времен.

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма – лучший голкипер сезона.

Команда Италии – лучшая сборная 2021 года.

ФК «Челси» – лучшая команда сезона.

Бразилец Роналдиньо – специальная премия за выдающуюся карьеру в футболе.

Чики Бегиристайн («Манчестер Сити») – лучший спортивный директор года.

Федерико Пасторелло – лучший агент сезона.

Футбол GSA Награда

Фото: Instagram/globesoccer

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